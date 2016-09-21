الدفاع الروسية: حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» إلى المتوسط

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن عزم بلاده إرسال مجموعة حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف»، إلى البحر المتوسط بهدف رفع قدرات القوات الروسية المتواجدة في سوريا.

وقال شويغو: بالوقت الحاضر، تضم مجموعة القوات البحرية الروسية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما لا يقل عن ست سفن حربية وثلاث أو أربع سفن دعم من تكوينات جميع الأساطيل، ولزيادة القدرات القتالية، يخطط ضم حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» ومجموعتها إلى تشكيلة المجموعة.

وأشار شويغو إلى أن المنظومات الصاروخية الحديثة التي تنتجها الشركات الدفاعية، تسمح برفع مستوى فعالية التشكيلات الصاروخية بنحو ضعفين إلى أربعة أضعاف.

وأضاف «في الوقت الراهن، شركات المجمع الصناعي العسكري تقدم للجيش منظومات صاروخية وصاروخية ساحلية، حاملات أسلحة دقيقة بعيدة المدى تسمح برفع مستوى القدرة القتالية للتشكيلات الصاروخية يـ 2-4 أضعاف».