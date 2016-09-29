الدفاع الروسية: خبراء عسكريون أمريكيين يقودون عمليات المسلحين في سورية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بحوزتها معلومات تثبت وجود خبراء عسكريين أمريكيين يخططون ويقودون عمليات المسلحين في سورية بشكل سري ولاسيما في حلب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الجنرال ايغور كوناشينكوف “إننا نعلم جيدا أين وكيف يشارك الخبراء الأمريكيون العسكريون السريون في تخطيط العمليات المسلحة وقيادتها تحديدا في سورية بما في ذلك في محافظة حلب” مشيرا الى ان واشنطن”أقرت بأن /المعارضة/في سورية مجموعة إرهابيين خاضعين لها”.

ولفت كوناشينكوف الى أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة بشأن سورية لاتخاذ تدابير مشتركة في مكافحة الإرهاب لكنه شدد على انه ينبغي في هذه الحوارات استبعاد أي تلميح عن تهديدات للقوات او للمواطنين الروس معتبرا أن “أمن المواطنين الروس أينما كانوا هو أولوية رئيسية ومطلقة”.

وكانت الخارجية الامريكية ألمحت الى احتمال وقوع هجمات ارهابية فى مدن روسية خلال تصريحات للمتحدث باسمها جون كيربي استنكرتها موسكو واعتبرتها “تحريضية وأشبه ما تكون بالايعازات”.

وتواصل الولايات المتحدة وحلفاوءها الغربيون بشكل فاضح تقديم مختلف أنواع الدعم للتنظيمات الارهابية فى سورية تحت مسمى/معارضة معتدلة/وتدعي في الوقت ذاته محاربة الارهاب في المنطقة من خلال تحالف استعراضي غير شرعى لم يحقق أي نتائج تذكر على الأرض بل اسهم في تمدد التنظيم المتطرف لتطول اعتداءاته الدول الداعمة له.