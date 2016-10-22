الدفاع الروسية: ضربات “التحالف الأميركي” على بلدات مسالمة ترقي إلى جرائم حرب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن توجيه طيران “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن ضربات على بلدات مسالمة يرقى إلى جرائم حرب.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف: “إن وسائل الاستطلاع الروسية رصدت شن طائرتين للتحالف غارة على بلدة داقوق الواقعة على بعد 30 كيلومترا من مدينة كركوك العراقية حيث لا وجود لمسلحي تنظيم داعش”.

وذكر المتحدث أنه “بحسب شهود فإن عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال سقطوا بالضربة الجوية التي استهدف فيها طيران التحالف مجلس عزاء ظنا منه أنه تجمع للمسلحين”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن طيران التحالف الذي تقوده واشنطن نفذ خلال الساعات الـ 24 الماضية 19 ضربة استهدفت مواقع مختلفة في أراضي العراق لافتا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تراقب باهتمام الوضع في العراق حيث تجري القوات العراقية عملية ضد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل.

وكانت طائرات مقاتلة تابعة لتحالف واشنطن المزعوم قصفت أمس مجلس عزاء في قضاء داقوق بالعراق ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.