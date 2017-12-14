الدفاع الروسية: طائرات جديدة غادرت سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة دفعة جديدة من الطائرات الروسية المشاركة في الحرب على الإرهاب في سورية إلى قواعدها في روسيا.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني إلى أن “جميع مقاتلات سو 34 وميغ 29 التي أرسلت من إقليم خاباروفسك ومقاطعة آستراخان إلى سورية عادت من مطار حميميم بسلام إلى قواعد تمركزها الدائمة” لافتا إلى أن “طواقم المقاتلات أدوا المهام الموكلة إليهم في سورية على أكمل وجه”.

وبينت الوزارة في بيانها أن “طائرات ميغ 29 الاعتراضية ومتعددة المهام عادت إلى آستراخان وطائرات سو 34 متعددة المهام توجهت إلى خاباروفسك في أقصى الشرق من روسيا”.