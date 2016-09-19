الدفاع الروسية: لا جدوى من الهدنة في سورية

أكد الفريق سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات لدى هيئة الأركان العامة الروسية أن واشنطن و”فصائل المعارضة السورية” لم تنفذ أي بند من بنود اتفاق جنيف الأخير حول الهدنة في سورياة

وقال رودسكوي: “الأهم بين الالتزامات التي لم تنفذها الولايات المتحدة وما يسمى بالمعارضة السليمة الخاضعة لها، عدم الفصل ما بين المعارضة المعتدلة وجبهة النصرة، فيما الأنكى من ذلك أننا شاهدون على انصهار فصائل المعارضة المعتدلة وجبهة النصرة في بوتقة واحدة وتحضيرهما معا لهجمات مشتركة”.

وأضاف: “وردا على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الباطلة حول قصف الطيران السوري العشوائي، أؤكد أنه لا الطيران السوري ولا الطيران الروسي لم يستهدف طيلة أسبوعين أي منطقة شملتها اتفاقات جنيف، ولم يبرز أحد لنا أي دليل يثبت هذه الادعاءات”.

وأكد أن “الجانبين السوري والروسي قد نفذا جميع التزاماتهما في إطار اتفاقات جنيف التي لم تفصح عنها روسيا حتى الآن تلبية لطلب من واشنطن، معتبرا أنه لا جدوى من التزام دمشق وحدها بالهدنة، فيما يخرقها المسلحون.”

وفي التعليق على دور الولايات المتحدة، اعتبر أنه لا تتوفر لدى واشنطن أي أدوات للضغط على المعارضة المعتدلة المسلحة، وليست على أدنى دراية بالوضع في سوريا، وأن الضربة الجوية التي نفذها التحالف الدولي مؤخرا لمواقع الجيش السوري خير شاهد على ذلك.