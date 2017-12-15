الدفاع الروسية: لم يعد هناك أي ذريعة لوجود القوات الأمريكية في سورية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، “إنه لم يعد هناك أي أساس أو حتى ذريعة لوجود القوات الأمريكية في سوريا”.

وأضاف كوناشينكوف، في هذا الشأن أن “البنتاغون يخدع عمدا المجتمع الدولي والأمريكي، بما في ذلك قائده الأعلى”.

وأكد كوناشينكوف أن تصريحات البنتاغون حول انسحاب القوات الروسية من سوريا، تظهر عدم أدراك واشنطن لحقيقة الوضع على أرض الواقع، قائلا: “ما قاله ممثلو البنتاغون فيما يتعلق بانسحاب القوات الروسية من سوريا يظهر الرغبة الواضحة بأن لا نكون هناك، وأيضا يظهر عدم إدراك الولايات المتحدة للوضع الحقيقي على الأرض”.

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتصاره على داعش في سوريا، ورغبة البنتاغون بالبقاء هناك حتى القضاء على الإرهاب يشبه الاحتيال على المجتمع الدولي.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إيريك باهون، قد أعلن الاثنين الماضي، أن “الأخبار الروسية عن سحب القوات لا تعني، في كثير من الحالات، التقليص الحقيقي للقوات ولا تؤثر على أولويات الولايات المتحدة في سوريا”، مؤكدا أن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده واشنطن سيواصل نشاطه بسوريا.

المصدر: وكالات