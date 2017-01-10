الدفاع الروسية: محاربة الإرهاب في سورية مستمرة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” لعب دورا سلبيا في الحرب على الإرهاب الدولي في سورية وتسبب باستشهاد العديد من المدنيين.

وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريحات نشرها موقع “روسيا اليوم” إلى أن “عملية محاربة الإرهاب في سورية مستمرة” معربا عن أمله في “انضمام طيران وقوات تابعة لدول أخرى للجهود السورية والروسية في هذه العملية”.

وتشارك روسيا الاتحادية منذ ايلول عام 2015 في الحرب على الإرهاب في سورية تنفيذا لاتفاق مع الحكومة السورية في حين تترأس واشنطن “تحالفا دوليا” من خارج مجلس الأمن ودون موافقة الحكومة السورية وتزعم أنها تحارب تنظيم “داعش” بينما تؤكد التقارير الميدانية أن تنظيم “داعش” تمكن من توسيع مناطق انتشاره بفضل غارات “التحالف الأمريكي” الذي يركز غاراته على البنى التحتية السورية.

وسخر شويغو من تصريحات لنظيره الأمريكي أشتون كارتر اعتبر فيها أن مساهمة روسيا في محاربة “داعش” تساوي الصفر بالقول.. إن “أداء التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب في سورية لم يكن بدرجة الصفر فقط.. بل كان سلبيا وان القوات الروسية لم تر منه دعما في الحرب على الإرهاب”.

وأوضح شويغو أن القوات الروسية “نفذت المهمة الرئيسية المحددة لها في الحرب على الإرهاب وأن تنفيذ هذه المهمة تطلب منها بذل جميع الجهود والاستفادة من كل الإمكانيات وتركيز مجموعة كبيرة من القوات في سورية إضافة إلى مجموعة سفن من ضمنها حاملة طائرات وإرسال قوات جوية إضافية ووحدات من الشرطة العسكرية”.

واعتبر الوزير الروسي أن القوات الروسية “تمكنت من تنفيذ مهمتها رغم أن الأمور كانت صعبة للغاية فيما كان الجانب الروسي بحاجة ماسة إلى دعم من جانب التحالف الدولي بقيادة واشنطن ولم يتلق هذا الدعم”.

ولفت شويغو إلى أن القوات الروسية علقت في أواخر العام الماضي جميع العمليات القتالية في سورية باستثناء توجيه الضربات إلى إرهابيي تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” مبينا أن جهود روسيا وشركائها سمحت بالتوصل إلى اتفاق حول عقد لقاء في أستانا بشأن تسوية الأزمة في سورية وإطلاق عملية سياسية للتفاوض حول وقف الأعمال القتالية.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف أن عمليات القوات الجوية الفضائية الروسية “سمحت بتحقيق نقلة نوعية في محاربة الإرهاب بسورية وأنها لا توجه أي ضربات إلا بعد التأكد من صحة إحداثيات الأهداف من مصادر عدة بما في ذلك بيانات وسائل الاستطلاع الفضائية ونتائج الاستطلاع بوساطة الطائرات بلا طيار”.

وأوضح غيراسيموف أن القوات الروسية ساهمت في القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين في ريفي حماة وحمص واللاذقية وأن “عملية تحرير ريف دمشق توشك على الانتهاء” في حين لم يحقق “التحالف الدولي” أي “نتائج ملموسة” خلال عملياته المستمرة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي منذ عامين ونصف العام.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن “التحالف الدولي” وجه خلال الفترة الماضية قرابة 6.5 آلاف ضربة إلى مواقع الإرهابيين فيما تجاوز عدد الضربات الروسية منذ 30 أيلول عام 2015 الـ71 ألف ضربة حيث قامت الطائرات الروسية بأكثر من 19 ألف طلعة قتالية تمكنت خلالها من “تدمير 200 موقع من البنى التحتية لتنظيم “داعش” و174 ورشة لتكرير النفط و111 قافلة لناقلات النفط ما أدى إلى الإخلال بمنظومة التزود بالوقود للإرهابيين وقطع مصدر العائدات الرئيسي عنهم”.

وفي سياق الدور السلبي الذي لعبه “التحالف الدولي” ذكر غيراسيموف أن الطيران الأمريكي قصف في أيلول الماضي موقعا للجيش السوري في دير الزور ما ساعد تنظيم “داعش” في تنفيذ هجوم إرهابي على الموقع والسيطرة عليه.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن قاذفة أمريكية من طراز “بي 52” استهدفت في 3 كانون الثاني الجاري بلدة سرمدا المشمولة بنظام وقف العمليات القتالية في محافظة إدلب من دون ابلاغ الجانب الروسي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مدنيا.

وارتكب “التحالف الأمريكي” خلال الفترة الماضية عشرات المجازر بحق السوريين راح ضحيتها مئات المدنيين من خلال استهدافه القرى والبلدات والمدن في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب إضافة إلى تدميره عشرات البنى التحتية من جسور ومحطات توليد وتحويل كهرباء ومضخات للمياه.