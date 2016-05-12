“الدفاع الروسية”: وفاة أحد الجنود الروس متأثراً بجروح أصيب بها في حمص

توفي العسكري الروسي “أنطون ييريغين” متأثراً بجروح أصيب بها أثناء قصف المجموعات الإرهابية لمناطق في حمص.

وأعلن مصدر في قاعدة حميميم الجوية باللاذقية: أنه” وفي أثناء تنفيذ المهام الخاصة بمرافقة السيارات التابعة لمركز المصالحة ونتيجة للقصف من قبل المسلحين أصيب الجندي الروسي أنطون ييريغين بجروح خطرة”.

وأضاف المصدر الروسي أنه “تم نقل الجندي المصاب إلى المشفى حيث عمل الأطباء في سبيل بقائه على قيد الحياة خلال يومين إلا أنه فارق الحياة”.