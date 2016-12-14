الدفاع الروسية: 47 خرقاً قام به الإرهابيون في سورية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء 13 كانون الأول، رصد 47 خرقا في محافظة دمشق وحلب وحماة ودرعا واللاذقية والقنيطرة، من قبل المجموعات الإرهابية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه “خلال 24 ساعة، تم رصد 47 قصفا من قبل التنظيمات الإرهابية في محافظات دمشق (20) وحلب (19) وحماة (2) ودرعا (3) واللاذقية (2) والقنيطرة (1)”.

وذكرت الوزارة أن عدد المراكز السكنية التي انضمت إلى عملية المصالحة في سورية ارتفع إلى 1051 بلدة ومدينة.

وأشارت الوزارة إلى أن فصائل إرهابية تنسب نفسها لتنظيم “جيش الإسلام” قصفت بقذائف الهاون وأطلقت النار من الأسلحة الخفيفة على بلدات برزة، وحرستا، وحي المزرعة في دمشق، وملعب العباسيين في حي جوبر، ومخيم الوافدين، ومستشفى ابن الوليد في بلدة دوما، وفي محافظة اللاذقية، قام إرهابيو حركة “أحرار الشام” بإطلاق صواريخ على بلدة عين القنطرة ومواقع الجيش السوري على جبل أبو علي.

وأضافت أن مسلحين تابعين لإرهابيي “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة)، أطلقوا النار من راجمات الصواريخ، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة على أحياء مدينة حلب.

وأكد بيان الوزارة أن سلاح الجو الروسي والسوري لم يوجه ضربات جوية ضد المجموعات المسلحة التي أعلنت التزامها بوقف إطلاق النار، وأبلغت مركز تنسيق الهدنة الروسي أو الأميركي بذلك.