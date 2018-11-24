الدفاع اليمنية: النظام السعودي مستمر في قتل الشعب اليمني

أكد مصدر عسكري في قيادة وزارة الدفاع اليمنية اليوم أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته ليس لديهم أي رغبة بإيقاف العدوان على اليمن وإرساء السلام والأمن في هذا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المصدر قوله إن “طيران العدوان مستمر في شن غاراته رغم استجابتنا للمبادرات الوطنية والدعوات الحريصة على الحل حيث كثف غاراته الجوية وتصعيده العسكري غير المسبوق في جبهات الحدود والداخل في الوقت الذي يزور فيه المبعوث الأممي اليمن ما يؤكد عدم جدية قوى العدوان في تحقيق أي سلام على عكس ما يروج له في وسائل إعلامه”.

وأوضح المصدر أن “طيران العدوان شن أمس47 غارة على العديد من المحافظات والمدن اليمنية ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المواطنين وألحق أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة”.

وحذر المصدر قوى العدوان من مغبة الاستمرار في قتل أبناء الشعب اليمني وإعاقة أي جهود دولية لوقف العدوان وتحقيق السلام لليمنيين.