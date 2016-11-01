الدكتورةشعبان: ضرورةسدالفجوة المعرفية بحقائق الأحداث الحاصلة في سورية

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان خلال محاضرة لها في المركز الدولي للتدريب وتنمية المهارات الإعلامية والإدارية بدمشق حول “دور الإعلام في المرحلة الراهنة وآفاق المستقبل” أشارت الدكتورة شعبان إلى ضرورة أن يسهم الإعلام الوطني بالعالم العربي في سد الفجوة المعرفية المتعلقة بحقائق الأحداث الحاصلة في سورية والمنطقة وتفويت الفرصة على الإعلام الغربي الذي يستغل ضعف الضخ الإعلامي لمصلحة أجندات معينة تخدم مصالح بعض الحكومات المعادية.

وأكدت أن سورية والعالم العربي يواجهان هجمة إعلامية شرسة غايتها تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق الأمر الذي يفترض اتقان الأساليب الاعلامية المهنية الحديثة لنقل الوقائع التي تحدث على الأرض وبناء المصداقية مع المتلقي.