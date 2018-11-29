الدكتورة العطار تكرم الفريق الفائز بكأس المسابقة البرمجية للكليات الجامعية العربية

كرمت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية فريق الجامعة “راديو أكتيف” الفائز بلعام 2018 والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية بين الـ 8 والـ 11 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وأعربت الدكتورة العطار خلال اللقاء عن فخرها واعتزازها بالإنجاز الذي حققه الفريق وقالت: “إنكم رمز المستقبل الواعد وستبنون قريبا في حياتنا العلمية صروحا جديرة بالجهد الذي تبذلون في الطريق الذي تسلكون”، مؤكدة أنه “لا حياة لأمة دون الإبداع ودون مواكبة العصر الحديث بكل معطياته”.

وأضافت الدكتورة العطار: “أثبتم أنكم جديرون بالنجاح الذي حققتموه وبلدكم سيفخر بهذه النتائج الآن وفي المستقبل.. أنتم ستعملون كي يكون واقعنا أفضل وتحيا أمتنا في العصر الحديث وستكونون رسل وطننا تدافعون عنه بعلمكم”.

ولفتت الدكتورة العطار إلى الاهتمام الذي حظيت به المعلوماتية في سورية من قبل السيد الرئيس بشار الأسد وسعيه لإدخال تقنيات الحاسوب والانترنت إلى المجتمع السوري وتأكيده على ضرورة مواكبة أحدث التطورات والمستجدات في هذا المجال والاستفادة منها في عمل الجهات العامة.

وفي تصريحات لـ سانا قال الدكتور جعفر الخير رئيس المسابقة البرمجية السورية ومدرب الفريق الفائز: رسالتنا هي رسالة حياة.. الشباب السوري رغم الأزمة استطاع أن يصل إلى القمة وهذا إنجاز مهم .

ولفت الخير إلى أن التكريم حافز للشباب لتحقيق مزيد من الإنجازات المقبلة وتحقيق طموحاتهم ورفع اسم سورية عاليا .

وبين الدكتور خليل العجمي رئيس الجامعة الافتراضية أن خمسة فرق سورية بينها الفريق الفائز بالكأس من أصل 15 فريقا عربيا تأهلوا إلى المسابقة البرمجية العالمية وهذا يؤكد أن منظومتنا التعليمية ممتازة وصامدة رغم كل التحديات .

المهندس وسيم يوسف رئيس المسابقة البرمجية في الجامعة الافتراضية السورية أشار إلى أن الجامعة منذ نحو عامين أخذت على عاتقها تنظيم ورعاية المسابقة البرمجية السورية وعملت على تأمين كل المستلزمات لفرقها من تدريب وإعداد عبر معسكرات تدريبية مغلقة، إضافة إلى أنها تقدم الدعم المستمر على المستوى الوطني من أجل تطور وتقدم جميع الفرق السورية من مختلف الجامعات.

الطالب جود زوزو عضو فريق الجامعة الافتراضية الفائز بالكأس أعرب عن سعادته بالإنجاز وقال: “إنه جاء نتيجة جهد وتدريب كبيرين على مدى أشهر إضافة إلى إصرار وإرادة لتحقيق أفضل النتائج”.

ومن فرق الجامعة الافتراضية المشاركة في المسابقة تحدث الطالبان سلمان علي وعادل سعد الدين سنة رابعة هندسة معلوماتية اختصاص ذكاء صنعي عن المراحل التي تمر بها المسابقة وفائدتها العلمية وأن المسابقة أكسبتهما خبرة عملية وطريقة مبدعة في التفكير.

وشاركت في النهائي العربي 70 جامعة من 11 دولة عربية ممثلة بـ 130 فريقا وجاءت نتائج الفرق السورية عموماً في مقدمة الجامعات العربية حيث حلت 9 فرق سورية من 8 جامعات ضمن الفرق العشرين الأولى في ترتيب نهائي المسابقة .

وهذه المسابقة هي التصفيات النهائية للمنطقة العربية المؤهلة للمشاركة في النهائي العالمي للمسابقة البرمجية العالمية التي ستقام في مدينة بوردو في البرتغال منتصف عام 2019 وستشارك فيها 132 دولة ممثلة بـ 140 جامعة من نخبة جامعات العالم تم تأهلها عبر تصفيات ومسابقات حول العالم ضمت أكثر من 4000 جامعة.

وتشارك سورية في النهائي العالمي القادم بخمسة فرق ترشحت من خلال النهائي العربي وتمثل الجامعة الافتراضية السورية وجامعة البعث وجامعة دمشق والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجامعة حلب.

وحققت الفرق السورية نجاحات متميزة في المشاركات العربية والعالمية خلال السنوات السبع الماضية من انخراطها بهذه المسابقات وهي ثلاث عشرة ميدالية عربية واثنتا عشرة شهادة تقدير عالمية.

وتم خلال التكريم تقديم درع الفريق الفائز في المسابقة البرمجية العربية للدكتورة العطار.