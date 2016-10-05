الدكتورة عباس: أبطال تشرين رسموا بدمائهم ملامح النصر على العدو

عقد مجلس الشعب صباح اليوم جلسته الثانية من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس.

وقالت الدكتورة عباس في مستهل الجلسة: “تمر بنا هذه الأيام ذكرى الفخار والانتصار العظيم الذي سطره الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية”.

وأضافت: “في هذه الذكرى العظيمة نستذكر باحترام كبير، وتقدير عظيم تضحيات الأبطال الذين رسموا بدمائهم ملامح النصر على العدو الإسرائيلي وجيشه، فقهروه وحرروا الأرض والإرادة وانجزوا نصرا أعاد للعرب كرامتهم وللسوريين كبرياءهم”.

وبينت الدكتورة عباس إن ما يجري اليوم على أرضنا يثبت بالدليل القاطع أن المعركة واحدة منذ اغتصاب فلسطين وأن ما تتعرض له سورية اليوم هو فصل من فصول الحرب المستمرة ضد هويتنا وأرضنا وحضارتنا وكما انتصرنا في تشرين الأمس سننتصر اليوم على الإرهاب وداعميه.

وتوجهت الدكتورة عباس بالتحية إلى الذين يذودون عن الأرض والعرض من تشرين الأمس الذي قاد انتصاره وخطط له القائد المؤسس حافظ الأسد إلى تشرين اليوم الذي يقوده إلى النصر السيد الرئيس بشار الأسد.

كما حيت أرواح الشهداء الأبرار منذ فجر الاستقلال وقالت: “في هذهِ المناسبة العظيمة نعاهد وطننا وشعبنا أن نبقى على قدر التضحيات التي قدمها السوريون وأن نصون سورية القوية الآمنة المستقرة”.

وكان المجلس استمع مع بدء افتتاح أعمال الدورة إلى عرض مقدم من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بحضور أعضاء الحكومة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وأجاب عن استفسارات وتساؤلات الأعضاء بما يخص بعض القضايا الخدمية.