«الدم حبر الحق» أوبريت غنائي يحتفي بالجيش والشهداء

خاص – البعث ميديا – تصوير: سوار ديب

برعاية نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة العماد فهد جاسم الفريج وزير الدفاع أقامت الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء “تموز” الأوبريت الغنائي الاستعراضي بعنوان “الدم..حبر الحق” تكريماً لأسر الشهداء واحتفاء بذكرى حرب تشرين التحريرية وذلك على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

الأوبريت تأليف محمود عبد الكريم وإخراج عروة العربي وموسيقى طاهر مامللي بمشاركة فرقة آرام للمسرح والرقص، وكان المشاهد المسرحية متنوعة بين الاضاءة والموسيقى والغناء والاداء التمثيلي الذي أداه النجم السوري باسم ياخور.

وشارك الفنانون ليندا بيطار – عاصم سكر – محمد القباني – عبير البطل – وفيق حبيب – رويدا عطية – الاستاذ صفوان عابد – اسماعيل مناسترلي.

ويستمر العرض المسرحي للأوبريت حتى يوم السبت 8 تشرين الأول الساعة 6 مساءً على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون.