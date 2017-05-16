الدنمارك: ادانة مراهقة بتهمة التخطيط للانضمام لتنظيم “داعش” وشن هجمات إرهابية

أدانت محكمة دنماركية مراهقة في السابعة عشرة من عمرها بتهمة السعي للانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي والتخطيط لشن هجمات على مدرستين في الدنمارك.

ونقلت رويترز عن محكمة هولبيك في كوبنهاغن قولها اليوم .. إن “هيئة المحلفين خلصت إلى أن الفتاة مذنبة بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي ونشرها على صفحتها في موقع تويتر مرتين تعرض فيهما الانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابي”.

واعتقلت السلطات الدنماركية الفتاة التي لم تحدد جنيستها سوى أنها أوروبية في كانون الثاني من العام الماضي وعثرت لديها على مواد كيميائية تستخدم في صنع العبوات الناسفة في منزلها وحاوية بداخلها مواد متفجرة.

وارجأت المحكمة إصدار الحكم النهائي إلى يوم الخميس القادم.

وتشهد الدنمارك وغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذى دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها.