الدنمارك.. الادعاء يوجه تهم إرهابية لـ6 أشخاص

وجه الادعاء الدنماركي اليوم تهماً بالإرهاب وانتهاك القوانين الدنماركية إلى ستة أشخاص على خلفية انضمامهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي بين عامي 2013 و 2016.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المدعية ليز لوتي نيلاس قولها إن الرجال الستة وبينهم مواطنون من الدنمارك وآخرون أجانب يقطنون فيها كانوا قد انضموا إلى صفوف داعش وشاركوا في أنشطته الإرهابية بين عامي 2013 و2016 وبعد عودتهم سكنوا في مناطق مختلفة في الدنمارك” لافتة إلى أنهم يواجهون السجن لمدة أربع سنوات على الأقل.

وأشارت نيلاس إلى أنه تم بناء قضية بالتورط في الإرهاب ضدهم بعد تلقي كوبنهاغن معلومات وقائمة اسماء قبل نحو عام من “شركاء دوليين” لم تحددهم.

وكانت الدول الغربية قد لجأت مؤخرا إلى تصعيد إجراءاتها الأمنية وخطواتها الهادفة إلى تطويق الإرهاب على أراضيها بعد أن رعته وغذته في سورية وذلك عقب ارتداد الإرهاب الذي دعمته إلى أراضيها.

وقال الصحفي الأمريكي بيتر ثيو كورتيس في آذار الماضي إن الدول الغربية تتجاهل حقيقة خطر التنظيمات الإرهابية في سورية ولا تدركه إلا عند ظهور الإرهاب على أراضيها موضحا أن الغرب يفهم حجم التهديدات الإرهابية فقط عندما يظهر الإرهابيون ببنادقهم الرشاشة أو عبواتهم الناسفة في باريس أو لندن وغيرها.