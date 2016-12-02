الدنمارك تسحب مقاتلاتها من تحالف واشنطن

أعلنت حكومة الدنمارك المشاركة في التحالف الاستعراضي الذي تقوده الولايات المتحدة بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق أنها اتخذت قرارا بسحب مقاتلاتها من عمليات هذا “التحالف” في البلدين.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراف تحقيق عسكري أميركي هذا الأسبوع بالمسؤولية عن العدوان الذي استهدف موقعا للجيش العربي السوري في جبل ثردة في دير الزور في الـ17 من أيلول الماضي وأشار فيه إلى أن مقاتلات دنماركية شاركت في العدوان.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الدنماركي أن وزيري الخارجية” أندرس سامويلسن” والدفاع “كلاوس هيورت فريدريكسن” اتخذا قرار سحب المقاتلات وهي عبارة عن سبع طائرات من طراز اف 16.

وكان التحالف الأميركي وفي محاولة منه للتغطية على جرائمه واعتداءاته المتكررة على المدنيين والبنى التحتية والمواقع العسكرية في سورية والعراق زعم أن عدوانه على موقع الجيش السورى كان ناجما عن “خطأ”.