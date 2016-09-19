الدنمارك تقر بمشاركتها في العدوان على دير الزور

اعترفت الدنمارك اليوم الاثنين، بمشاركة طائرتين حربيتين تابعتين لها في العدوان الذي نفذته قوات التحالف الأميركي على مواقع للجيش العربي السوري في دير الزور.

وأشار بيان نشر على الموقع الرسمي للجيش الدنماركي إلى أن طائرتين من طراز “اف 16” تابعتين له شاركتا في العدوان وقال “إنه إذا تم التأكد من أنه تم قصف مواقع للجيش السوري بدلاً من قصف “داعش” فسيتوجب علينا الاعتذار”.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت أن طيران “التحالف” الأميركي اعتدى أول أمس على أحد مواقع الجيش العربي السوري في جبل ثردة بدير الزور ما “أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح والعتاد فى صفوف قواتنا ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي “داعش” على الموقع والسيطرة عليه”.