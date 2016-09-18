الدوري الانجليزي.. توتنهام يتخطى سندرلاند

تخطى توتنهام هوتسبير ضيفه سندرلاند بـ 1-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد سندرلاند الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع بعد طرد البلجيكي عدنان يانوزاي، عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما مني بهزيمته الخامسة.