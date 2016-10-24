الدوري الروسي الممتاز.. زينيت يهزم أورينبورغ

حقق زينت سان بطرسبورغ فوزا مهما على ضيفه أورينبورغ (1-0) في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل روبرت ماك هدف المباراة الوحيد لزينيت في (د.17) من المباراة.

ورفع زينيت رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني خلف سبارتاك المتصدر (25 نقطة)، والذي يتفوق عليه بعدد مباريات الفوز في الدوري (8 لسبارتاك، مقابل 7 لزينيت)، في حين تجمد رصيد أورينبورغ عند النقطة 7 في المركز قبل الأخير.