الدوري السوري.. الاتحاد والجيش يتقدمان في سلم الترتيب

حقق فريق الاتحاد فوزا مهما على الكرامة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب السابع من نيسان في حلب ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل للاتحاد منير نشار ومحمد غباش في الدقيقتين الـ 11 والـ 49 بينما سجل للكرامة نصوح نكدلي.

وعلى ملعب البعث في جبلة استطاع الجيش اقتناص ثلاث نقاط من فريق جبلة بعد فوزه بهدفين لهدف عبر عبد الملك عنيزان ومحمد عبادي في الدقيقتين الـ 29 والـ 57 بينما سجل لجبلة مصطفى الشيخ يوسف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 17.

بدوره فريق الشرطة فاز على الحرفيين بصعوبة بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم على ملعب الفيحاء بدمشق عبر هادي الملط وياسر إبراهيم عند الدقيقتين الـ 13 والـ 91 بينما سجل للحرفيين رعد فران في الدقيقة الــ 80.

وانتظر فريق الطليعة الدقيقة الـ 87 لإعلان فرحة جماهيره بالهدف الوحيد الذي أهداه الفوز المتأخر على الساحل بتوقيع خالد ديناري في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصالة الرياضية في طرطوس.

وتغلب النواعير على ضيفه المجد بهدف نظيف عن طريق أحمد بصير في الدقيقة الـ 66 بينما أضاع فرصة التعديل عبيدة السقي عندما أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 77.

وسيكون ملعب الباسل في اللاذقية على موعد غدا السبت عند الساعة الخامسة عصرا مع لقاء قمة يجمع تشرين متصدر الدوري مع الوحدة بينما يستضيف الوثبة على ملعب خالد بن الوليد فريق حطين عند الساعة الثانية ظهرا.

ويتصدر تشرين ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة يليه الجيش مؤقتا بـ 24 نقطة فالوحدة بـ 23 نقطة والاتحاد والطليعة بـ 19 نقطة والوثبة بـ 17 نقطة والشرطة بـ 16 نقطة فالساحل والنواعير بـ 15 نقطة والكرامة بـ 14 نقطة وجبلة بـ 12 نقطة والمجد بـ 10 نقاط وأخيراً حرفيي حلب بـ 4 نقاط.