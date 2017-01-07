الدوري السوري الممتاز: الاتحاد في الصدراة والمجد يتعادل مع الفتوة

تصدر الاتحاد ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الكبير على النواعير بأربعة أهداف مقابل لاشيء في ختام مباريات الجولة الثالثة التي شهدت ايضا فوز تشرين على الوثبة وتعادل المجد مع الفتوة.

فعلى ملعب المدينة الرياضية في اللاذقية حقق الاتحاد فوزا كبيرا على النواعير باربعة اهداف مقابل لاشيء سجل ثلاثة منها اللاعب المتميز رافت مهتدي في الدقائق /35/67/85 / فيما سجل الهدف الرابع صفوح نكدلي في الدقيقة 62 وقدم الاتحاد الذي يملك مجموعة جيدة من اللاعبين مباراة جيدة المستوى استغل الفرص التي اتيحت له وخاصة عن طريق الهجمات المرتدة كما قدم النواعير ايضا مباراة جيدة ولكنه لم يستغل الفرص العديدة التي اتيحت له.

وعلى ملعب الباسل باللاذقية فاز تشرين على الوثبة بهدفين دون رد سجلهما المهاجم المتالق باسل مصطفى الاول من ضربة جزاء والثاني بعد انفراد تام بحارس الوثبة .

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين مع افضلية لتشرين الذي بدا اكثر تماسكا وانضباطا في خطوطه الثلاثة اما الوثبة فظهر تباعد وتفكك خطوطه الثلاثة مع وجود مساحات فارغة وخاصة بين خطي الدفاع والوسط.

وعلى ملعب تشرين في دمشق تعادل المجد مع الفتوة بهدف لهدف وسجل الفتوة اولا عبر اللاعب سليمان سليمان من ضربة جزاء في الدقيقة 27 وعادله المجد في الدقيقة 49 عبر اللاعب خالد بريجاوي وجاءت المباراة متوسطة في المستوى الفني وفي ختام المرحلة الثالثة تصدر الاتحاد الترتيب العام برصيد سبع نقاط يليه الجيش وحطين والطليعة والشرطة ولكل منهم ست نقاط ثم تشرين والمحافظة والكرامة بخمس نقاط ثم الوحدة والفتوة ولكل منهما اربع نقاط ثم المجد بثلاث نقاط فجبلة بنقطتين فالوثبة والنواعير ولكل منهما نقطة واحدة وأخيرا الحرية والجزيرة دون نقاط.