الدوري السوري.. تشرين يحسم الديربي لصالحه

فاز فريق تشرين على جاره حطين بهدف نظيف في ديربي مدينة اللاذقية الذي أقيم اليوم على ملعب الباسل ضمن الجولة الخامسة عشرة “الثانية إيابا” في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتميز اللقاء بالحضور الجماهيري الكبير الذي زين المدرجات إضافة إلى المستوى الفني الذي ظهر به الفريقان ولا سيما في الشوط الثاني الذي شهد هدف اللقاء الوحيد بتوقيع عبد الرحمن بركات في الدقيقة 62.

وعاد الجيش من ملعب خالد بن الوليد في حمص بثلاث نقاط ثمينة بعد اقتناصه فوزا مهما على مضيفه الوثبة بهدف البديل باسل مصطفى عند الدقيقة 86 علما أن اللقاء شهد ركلة جزاء للوثبة عند الدقيقة 67 نفذها أنس بوطة وتصدى لها حارس الجيش أحمد مدنية.

وعلى ملعب حماة البلدي خسر فريق النواعير أمام ضيفه الاتحاد بنتيجة صفر-1 سجله عمار شعبان من ركلة جزاء في الدقيقة 89 علما أن الاتحاد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 62 نفذها محمد غباش.

وفاز الشرطة على جاره المجد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء بدمشق حيث سجل للشرطة أحمد الحمو خطأ في مرماه عند الدقيقة 57 ومازن علوان عند الدقيقة 62 وقلص الفارق للمجد اللاعب المخضرم رجا رافع في الدقيقة 87.

وتغلب الطليعة على حرفيي حلب بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب السابع من نيسان في حلب عبر اللاعب محمد زينو في الدقيقة 67.

وفي المباراة التي جرت على ملعب الصالة في طرطوس تعادل الوحدة مع الساحل بهدف لكل منهما فسجل محمد حمو هدف الوحدة خطأ في مرماه عند الدقيقة 30 وعادل للساحل مجد شلهوم في الدقيقة 43.

وتختتم المرحلة غدا بلقاء وحيد يجمع جبلة مع الكرامة بينما تلعب المرحلة السادسة عشرة “الثالثة إيابا” يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وبهذه النتائج يبقى الجيش بصدارة الترتيب العام برصيد 33 نقطة يليه تشرين بالرصيد نفسه ويتخلف عنه بفارق الأهداف ثم الوحدة بـ31 نقطة فالطليعة بـ28 نقطة والاتحاد بـ26 نقطة فالوثبة بـ21 نقطة والشرطة بـ19 نقطة والنواعير بـ18 نقطة والكرامة بـ17 نقطة وحطين والساحل بـ16 والمجد بـ13 نقطة وجبلة بـ12 نقطة وأخيراً حرفيي حلب بـ4 نقاط.

من مباراة الاتحاد والنواعير

من مباراة الطليعة وحرفيي حلب