الدوري السوري: تشرين يعزز صدارته وتعادل الوحدة مع الاتحاد

عزز فريق تشرين صدارته لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على فريق الجزيرة بهدفين لهدف في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

فعلى ملعب تشرين بدمشق استطاع فريق تشرين السيطرة على مجريات المباراة فسجل هدفين في الشوط الأول عبر باسل مصطفى عند الدقيقة 34 ومحمد باش بيوك عند الدقيقة 45 وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني قلص الجزيرة الفارق عن طريق ياسر عويد وحاول عبر الهجمات المرتدة إدراك التعادل إلا أن المباراة انتهت لمصلحة تشرين.

وفي المباراة الثانية التي كان مسرحها ملعب الفيحاء بدمشق تعادل الوحدة مع الاتحاد بهدف لمثله وسجل للاتحاد عبدالله النجار عند الدقيقة 14 وعدل للوحدة ماجد الحاج عند الدقيقة73.

وعلى ملعب حمص البلدي قدم الوثبة مباراة كبيرة أمام الفتوة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجلها منهل كوسا في الدقيقتين 25و49 وماهر دعبول عند الدقيقة 47 بينما سجل للفتوة علي موصلي في الدقيقة 46.

وفاز فريق النواعير على جبلة بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب حماة البلدي وسجل هدف المباراة الوحيد ملهم أبو تاية عند الدقيقة 65.

كما فاز حطين على الكرامة بهدف مقابل لا شيء على ملعب الباسل في اللاذقية في مباراة لم ترتق للمستوى الفني المطلوب وسجل الهدف أحمد كلزي عند الدقيقة 84.

وتستكمل الجولة الثامنة غدا بلقاءات الجيش مع المحافظة على ملعب الفيحاء والشرطة مع الطليعة على ملعب تشرين بدمشق والحرية مع المجد على ملعب الباسل في اللاذقية.