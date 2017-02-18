الدوري السوري: تعادل النواعير والمحافظة وفوز الفتوة على الجزيرة

اكتفى النواعير والمحافظة بالتعادل بهدف لمثله حيث سجل للنواعير وعلى ملعب المحافظة عبر عبد الرزاق محمد في الدقيقة التاسعة وأدرك حسام السمان التعادل للمحافظة في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة رفع المحافظة رصيده إلى 12 نقطة وتقدم إلى المركز السادس فيما رفع النواعير رصيده إلى 10 نقاط وبقي في المركز العاشر.

وفي لقاء آخر حقق الفتوة فوزه الثاني في الدوري الممتاز لكرة القدم وذلك على حساب الجزيرة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الفيحاء بدمشق في ختام الجولة التاسعة.

وافتتح الفتوة التسجيل عبر احمد شنتاف في الدقيقة ال20 ليكثف الجزيرة هجماته لإدراك التعادل وكان له ما أراد عبر ناطق يوسف في الدقيقة ال33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

ورفع الفتوة رصيده إلى 8 نقاط وتقدم إلى المركز الحادي عشر فيما بقي الجزيرة في المركز السادس عشر بنقطتين فقط.