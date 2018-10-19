الدوري الممتاز.. الوثبة يهزم تشرين.. والساحل يهزم جبلة

ألحق فريق الوثبة أول خسارة لتشرين في الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي اقيمت اليوم على ملعب خالد بن الوليد في حمص ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل تشرين أولاً عبر محمد مرمور من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 57 وعادل للوثبة أنس بوطة في الدقيقة الـ 84 من ركلة جزاء وكاد اللقاء أن ينتهي بالتعادل لولا أن اللاعب نفسه سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحقق الكرامة فوزاً مهماً على مستضيفه الطليعة بهدف وحيد عبر علي خليل في الدقيقة الـ 55 على أرض الملعب البلدي بحماة بينما خسر النواعير أمام الشرطة بهدف لهدفين على ملعب تشرين بدمشق حيث بدأ الشرطة التسجيل عبر جلال الدكر في الدقيقة الـ 12 وأمجد العلي في الدقيقة الـ 42 بينما جاء هدف النواعير الوحيد عن طريق محمد ميدو في الدقيقة الـ 46.

وواصل فريق الساحل نتائجه المميزة بفوزه على جاره جبلة بهدفين لهدف على ملعب الصالة في طرطوس بتوقيع لاعبيه يونس ابو عمشة ومحمد قلفاط في الدقيقتين (ال32 و ال41) بينما جاء هدف جبلة عند الدقيقة الـ57 عبر كنان ديب.

وعاد فريق المجد من ملعب الباسل في اللاذقية بنقطة وحيدة بعد تعادله السلبي مع فريق حطين.

وعلى ملعب رعاية الشباب بحلب حسم فريق الاتحاد ديربي المحافظة بعد فوزه على حرفيي حلب بثلاثة أهداف لهدف وسجل أهداف الاتحاد كل من أحمد كلزي وطارق هنداوي وحسام العمر في الدقائق (ال10 و ال60 و ال87) على التوالي بينما جاء هدف الحرفيين الوحيد عن طريق حسن مصطفى عند الدقيقة الـ 67.

وتختتم منافسات هذه المرحلة غداً بلقاء الجيش مع الوحدة على ملعب الفيحاء بدمشق.

وعلى ضوء هذه النتائج بقي تشرين في الصدارة برصيد 13 نقطة يليه الساحل والشرطة ب 10 نقاط فالاتحاد ب 8 نقاط والجيش والكرامة والوثبة ب 7 نقاط فالنواعير ب 6 نقاط فالمجد ب 5 نقاط فالوحدة والطليعة وجبلة وحطين ب 4 نقاط ثم الحرفيين بنقطة واحدة.