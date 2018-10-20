الدوري الممتاز لكرة القدم.. الوحدة يفوز على الجيش

ألحق فريق الوحدة أول خسارة بفريق الجيش في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد أن فاز عليه بهدف وحيد في ختام مباريات الاسبوع الخامس التي جرت اليوم على ملعب تشرين بدمشق.

سجل هدف المباراة خالد المبيض في الدقيقة الـ 47 من الشوط الاول.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس بينما تجمد رصيد الجيش عند النقطة السابعة في المركز الخامس.

وكانت منافسات هذه الجولة انطلقت أمس وفيها فاز الوثبة على تشرين بهدفين لهدف والاتحاد على حرفيي حلب بثلاثة أهداف لهدف والكرامة على الطليعة بهدف وحيد والشرطة على النواعير بهدفين لهدف والساحل على جبلة بهدفين لهدف بينما تعادل المجد مع حطين من دون أهداف.

وفي ضوء هذه النتائج بقي تشرين في الصدارة برصيد 12 نقطة يليه الساحل والشرطة ب10 نقاط فالاتحاد ب8 نقاط والجيش والوحدة والكرامة والوثبة ب7 نقاط فالنواعير ب6 نقاط فالمجد ب5 نقاط فالطليعة وجبلة وحطين ب4 نقاط ثم الحرفيين بنقطة واحدة.

وتنطلق يوم الجمعة القادم منافسات الجولة السادسة حيث يلتقي جبلة مع حطين وتشرين مع الشرطة والاتحاد مع الوثبة والمجد مع الجيش والوحدة مع الطليعة والكرامة مع حرفيي حلب والنواعير مع الساحل.