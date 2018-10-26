الدوري الممتاز لكرة القدم.. فوز الجيش على المجد وتعادل الساحل مع النواعير

حقق فريق الجيش فوزاً ثميناً على المجد اليوم في قمة مباريات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز لكرة القدم الذي شهد أيضا فوز الاتحاد على الوثبة والكرامة على الحرفيين والوحدة على الطليعة وتعادل جبلة مع حطين والنواعير مع الساحل.

ففي المباراة التي جمعتهما على ملعب الجلاء بدمشق عوض الجيش خسارته في الجولة السابقة أمام الوحدة بهدف دون رد بفوزه على المجد بثلاثة أهداف دون رد سجلها أحمد لأشقر في الدقيقة ال36 ومحمد الواكد هدفين في الدقيقة ال31 وفي الوقت بدل الضائع .

وفاز الاتحاد على الوثبة بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جرت على ملعب رعاية الشباب في حلب حيث سجل للاتحاد زكريا العمري ومحمد غباش ومحمد الأحمد في الدقائق ال45 و ال49 و ال81 وقلص الوثبة الفارق بهدفي ماهر دعبول في الدقيقة ال 85 وفي الوقت بدل الضائع.

وحقق الوحدة فوزاً صعباً على الطليعة بملعب تشرين في دمشق بهدف دون رد جاء في الوقت بدل الضائع سجله قصي حبيب.

وبهدف دون رد سجله أحمد العمير من ركلة جزاء في الدقيقة ال59 فاز الكرامة على حرفيي حلب في المباراة التي شهدها الملعب البلدي في حمص .

وفي اللقاء الذي أقيم على ملعب حماة البلدي تعادل الساحل مع النواعير بهدف لمثله سجل للساحل مؤنس أبو عمشة في الدقيقة ال73 وعادل النواعير من خلال زاهر خليل في الدقيقة ال89 .

كما تعادل جبلة وحطين في مباراتهما على ملعب جبلة في اللاذقية وافتتح أحمد كاظم التسجيل لحطين في الدقيقة ال39 وعادل محمد عوض لجبلة في الدقيقة ال73.

وتختتم منافسات الأسبوع السادس بلقاء تشرين مع الشرطة في وقت لاحق اليوم على ملعب الباسل في اللاذقية .