الدوما الروسي: لن نشارك في منتدى الولايات المتحدة

أعلن مجلس الدوما الروسي رفضه إرسال وفد من أعضائه إلى نيويورك للمشاركة في أحد المنتديات وذلك ردا على تصرفات السلطات الأمريكية فيما يتعلق بالممتلكات الدبلوماسية الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ليونيد سلوتسكى رئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس قوله في حديث للصحفيين اليوم إن هذا “الرفض يعتبر ردا كافيا وأكثر توازنا من جانب البرلمان الروسي على نزع العلم الوطني الروسي عن بعض المباني الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة “مشيرا إلى أن التصرف الأمريكي “يعتبر خطوة دورية هدامة واستفزازية في الحرب الدبلوماسية التي بدأت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ولا تزال مستمرة”.

بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس الدوما نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إيفان ملنيكوف إن كتلة حزبه في البرلمان لم تعارض في البداية من حيث المبدأ مشاركة وفد الدوما في المنتدى الشبابي السنوي في نيويورك لأن ذلك يفسح المجال لتوضيح الموقف الروسي حول قضايا الساعة المهمة ولكن على خلفية نزع العلم الروسي عن بعض المباني الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة “تغير موقفنا تماما تجاه موضوع المشاركة”.

وانتقد ملنيكوف تصرف الجانب الأمريكي الذي ينتهك القواعد العامة المتبعة ووصفه بـ “الوقاحة التي لا يجوز التغاضي عنها”.

وكانت روسيا وجهت أمس احتجاجا شديد اللهجة الى الولايات المتحدة بسبب انزال أعلام روسية عن مبانيها الدبلوماسية فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.