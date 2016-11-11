الدوما الروسي يصدق على اتفاقية مع الصين بشأن مكافحة الإرهاب

صدق مجلس الدوما الروسي اليوم على اتفاقية بين روسيا والصين للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصالية.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن مجلس الدوما صدق على الاتفاقية التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى المجلس والتي تم توقيها في 27 أيلول الماضي بين البلدين في بكين والتي “تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجال محاربة الارهاب والتطرف وبموجب الاتفاقية سيقوم البلدان بتبادل المعلومات حول سبل منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية للإرهابيين والمتطرفين تتضمن بيانات ومعلومات حول الانتاج والتصنيع غير القانوني للأسلحة والمواد المتفجرة وحول استخدام المجموعات الإجرامية للمواد النووية والإشعاعية والعناصر الكيميائية والبيولوجية السامة والخطيرة وقنوات تمويل المنظمات الارهابية ومعلومات حول الأشخاص المتشبه بارتكابهم جرائم منشؤءها ارهابي أو متطرف أو انفصالي وأماكن إقاماتهم والأماكن التي يترددون عليها إضافة التي التعاون في التحقيقات بهذا الشأن بين الجانبين.

وقال عضو اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي سيرغي جيليزنياك: “إن مسألة محاربة المخاطر الإرهابية تشكل أولوية بالنسبة للبلدين لافتا إلى أن الاتفاقية تضع الأساس لتعاون مشترك ناجح في مكافحة الإرهاب بين روسيا والصين”.