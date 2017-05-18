الدوما الروسي يوافق على تعيين أنتونوف مندوب دائم لدى الأمم المتحدة

صدقت لجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس الدوما الروسي اليوم على ترشيح نائب وزير الخارجية الروسي أناتولي أنتونوف لتولي منصب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر مطلع على سير الاجتماع الخاص بهذا الموضوع.. إن “النواب المعنيين أيدوا ترشيح أنتونوف”.

من جانبه أكد أنتونوف بعد عملية التصويت في اللجنة أن هناك الكثير من السلبيات في العلاقات الروسية الأمريكية وهذا الأمر يثير الأسف.

وقال انتونوف إننا “جميعا نواجه مهمة تقويم هذا الانحراف ولا يتحدث هنا أحد عن تسليم أي مواقع لكن الحديث يدور عن ضرورة إقناع زملائنا من الولايات المتحدة بأن علاقات التكافؤ وحسن الجوار والاحترام المتبادل تخدم مصالح شعبي كل من روسيا والولايات المتحدة”.

يذكر أن أنتونوف يتولى منصب نائب وزير الخارجية الروسي منذ العام 2016 وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب وزير الدفاع الروسي في الفترة بين العامين 2011 و2016.

كما وافقت اللجنة على ترشيح مدير مركز معالجة الأزمات في وزارة الخارجية الروسية أليكسي يرخوف لمنصب سفير روسيا لدى أنقرة خلفا لأندريه كارلوف الذي اغتاله إرهابي قبل 5 أشهر.