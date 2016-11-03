الدوما: روسيا ستكثف جهودها في مكافحة الإرهابيين في سورية

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن روسيا ستكثف جهودها في مكافحة الإرهابيين في سورية بهدف تعجيل إحلال الأمن والاستقرار فيها.

وقال سلوتسكي في تصريح للصحفيين اليوم “إننا سنعزز من عملياتنا لاستعادة السلام في سورية وأعتقد أن التهدئة الإنسانية المعلنة يوم الجمعة في حلب ستعود بالفائدة على جميع أولئك الذين لا يريدون القتال والذين هم على استعداد لإلقاء أسلحتهم والخروج” مشيرا إلى أن “التهدئة الإنسانية ضرورية لأنها تسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق العمليات القتالية”.

وأعرب سلوتسكي عن أمله بأن تنتهي عملية مكافحة الإرهاب في سورية قريبا بعد تحقيق الانتصار على إرهابيي “جبهة النصرة وداعش” مجددا تأكيده على أن مستقبل سورية يجب أن يحدده الشعب السوري بنفسه فقط.