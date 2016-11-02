الدون أم ليو من سيصل أولا إلى الهدف رقم 100 بدوري الأبطال؟

يواصل الثنائي «الذهبي» البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تحطيم الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر على مستوى الأندية والمنتخبات.

فقدت تهاوت أمام النجمين رونالدو وميسي، معظم الأرقام القياسية، التي شهدتها ملاعب كرة القدم في القرن العشرين وبداية الألفية الثانية، وتفوقا على أساطير كرة القدم مثل ألأرجنتيني دييغو مارادونا، والبرازيلي بيليه، والفرنسي ميشيل بلاتيني، وغيرهم من النجوم العالميين.

ويبدو أن الهدف التاريخي رقم 100 في دوري أبطال أوروبا، الذي لم يسبق لأحد أن حققه في تاريخ البطولة، بات قاب قوسين أو أدنى من الوصول إليه، من قبل الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والسؤال هو من سيكون الأول منهما؟.

وتفصل رونالدو 5 أهداف فقط عن هدف الحلم المئوي، وتبدو الفرصة متاحة له في الاقتراب أكثر منه، اليوم الأربعاء 2 تشرين الأول، عندما يحل فريق ريال مدريد ضيفا على فريق ليغيا وارسو البولندي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للتشامبيونز ليغ.

أما ميسي فقد رفع رصيده إلى 90 هدفا، بعد الهدف الذي سجله في مرمى مضيفه مانشستر سيتي (1-3) في اللقاء الذي جمعهما، يوم الثلاثاء على ملعب “الاتحاد”، وذلك في الجولة الرابعة من البطولة.