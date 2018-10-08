الدون على رأس الدفعة الثانية من مرشحي الكرة الذهبية

تستمر مجلة فرانس فوتبول، الإعلان عن بعض الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم، عن عام 2018.

وذكرت المجلة أن الخماسي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، تيبوا كورتوا (ريال مدريد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول) ودييجو جودين (أتلتيكو مدريد)، ضمن المرشحين الـ30 للفوز بالجائزة.

يشار إلى أن المجلة أعلنت في وقت سابق عن 5 أسماء، هم أليسون بيكر (ليفربول)، جاريث بيل وكريم بنزيما (ريال مدريد)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان).