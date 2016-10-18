الدون على عتبة إنجاز تاريخي في دوري الأبطال

يمني البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، النفس بتحقيق رقم قياسي تاريخي، الثلاثاء 18 تشرين الأول، عندما يقود فريقه في مواجهة ضيفه ليغيا البولندي، في دوري الأبطال.

ويحتاج رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال، إلى 5 أهداف أخرى، لكي يصبح أول لاعب في التاريخ يحرز 100 هدف في التشامبيونز ليغ.

وتبدو الفرصة سانحة أمام النجم البرتغالي للوصول إلى هدفه اليوبيلي رقم 100، في مباراة الثلاثاء أو التي تليها، خاصة وأنها ضد ليغيا وارسو ايضا، وذلك نظرا للفوارق الكبيرة بين الفريقين، وتواضع الفريق البولندي، الذي اهتزت شباكه 8 مرات في أول مباراتين، بينها 6 أهداف أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وحصل الدون رونالدو على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا خلال موسم (2015-2016)، وذلك بعد أن ساهم في قيادة فريقه للفوز باللقب الحادي عشر في تاريخه في البطولة المرموقة، بإحرازه 16 هدفا، ما عدا ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي ميلانو 2016 في شباك جاره فريق أتلتيكو مدريد.

واستلم “صاروخ ماديرا” الجائزة التي تنظمها صحيفتا “ماركا” الإسبانية و”لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، يوم الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك في حفل مصغر في مدريد حضره مجموعة من الشخصيات اللامعة على غرار رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ووقع الاختيار على النجم البرتغالي بعد أن فاز بتصويت الجمهور الذي نظمته الصحيفتان عقب كل جولة من جولات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.