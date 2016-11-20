الدون يفك «شيفرة» أتلتيكو في «ديربي» العاصمة

بإحرازه «هاتريك» قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال إلى الفوز على أتلتيكو في لقاء «ديربي» العاصمة مدريد، الذي جمعهما، السبت 19 تشرين الثاني، في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وأحرز رونالدو «صاروخ ماديرا» اهداف الميرنجي الثلاثة «هاتريك» في الدقائق (23، 71 ضربة جزاء، 77)، من عمر المباراة، التي جرت على ملعب «فيسنتي كالديرون»، وهي أول ثلاثية له في شباك الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك.

وأصبح الدون رونالدو الهداف التاريخي «لديربي» مدريد، برصيد 18 هدفا، محطما رقم أسطورة الفريق الملكي ألفريدو دي ستيفانو، الذي سجل 17 هدفا، خلال مسيرته، في تاريخ مواجهات الديربي.

كما رفع رونالدو رصيده إلى 8 أهداف، وصعد إلى صدارة قائمة هدافي الليغا، بالتساوي مع ثنائي برشلونة، الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله الهداف الأوروغوياني لويس سواريز.

وعزز ريال مدريد تربعه على عرش صدارة لليغا، برصيد 30 نقطة، موسعا الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين برشلونة، الذي سقط في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام فريق ملقا، في وقت سابق من اليوم، على ملعب “كامب نو”.

وفي المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس”، عند 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس.