الرأس الكبيرة للأطفال دليل على الذكاء

أكدت دراسة حديثة نشرت عبر موقع “independent” البريطاني أن الأطفال الذين يولدون بحجم رأس كبير نسبياً عن غيرهم، يتمتعون بصحة أفضل ويكون لديهم علامات ذكاء بارزة عن غيرهم، حيث يحصلون على درجات علمية كبيرة.

وقد أخضع فريق العمل عينة من الأفراد للمشاركة في البحث، خضعت لكثير من التحاليل الطبية الدقيقة فيما يخص “اللعاب، الدم، البول” لتوفير المعلومات الصحية الكاملة عنهم وعن أنماط حياتهم.

وقد كشفت الدراسة أن هناك حوالى 17 جينا وراثيا مسئولا عن الطفرة في حجم الرأس تؤثر على الصحة العقلية والجسدية وقد اهتم الباحثون بعقد مقارنة بين عدد من الشخصيات العامة التي أبهرت العالم بذكائها ونبوغها العلمي ووجد أن حجم الجمجمة وقت ولادتهم كان كبير نسبياً.

وقد أشار البحث الذي نشر في مجلة الطب النفسي إلى أن الباحثين اكتشفوا قدرات عقلية ومعرفية للرضع الذين يمتلكون حجما كبيرا للجمجمة، يذكر أن متوسط حجم الرأس يبلغ 36 سم للذكور و35 سم الإناث.