الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يغادر فرنسا بعد فحوص دورية

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن غادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (79 عاما) غادر فرنسا في نهاية فترة استشفاء استمرت أكثر من أسبوع في غرونوبل.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بيان للرئاسة: ” إن بوتفليقة الذي غادر الجزائر في السابع من تشرين الثاني عاد إلى البلاد الثلاثاء من زيارة خاصة إلى غرونوبل اجرى خلالها فحوصا طبية دورية”.

ولم تكشف الرئاسة عن مزيد من التوضيحات بخصوص الفحوص الطبية.