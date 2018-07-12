الرئاسة الروسية: تصريحات ترامب بشأن “التيار الشمالي” غير نزيهة

اعتبر دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الخميس 12 تموز، تصريحات الرئيس الأمريكي عن مشروع “التيار الشمالي-2” بأنها مظهر من مظاهر المنافسة غير النزيهة، وكذلك محاولة لإجبار أوروبا على شراء الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة.

وقال بيسكوف: “فيما يتعلق، فلنقل بتنظيم هجمات مختلفة على هذا المشروع التجاري، فنحن قلنا في السابق إننا نعتبر ذلك مظهر من مظاهر المنافسة غير النزيهة”.

وتابع بيسكوف عن تصريحات ترامب: “ليست إلا محاولة لإجبار المشترين الأوروبيين على شراء الغاز المسال الباهظ، الممكن توريده لهم من أماكن بديلة”.

وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة معارضتها لخط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2” من روسيا إلى أوروبا، مهددة الشركات التي تعمل في هذا المشروع وغيرها من المشاريع الروسية في هذا المجال للعقوبات.