الرئاسة الروسية: خروج أمريكا من الصفقة النووية ستكون له عواقب سلبية

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أن خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران، سيكون له عواقب سلبية.

وقال بيسكوف: “تحدث الرئيس بوتين مرارا عن أهمية الاتفاقيات الموجودة حول ما يسمى بالملف النووي الإيراني. وبالتأكيد، خروج إحدى الدول، خصوصا دولة رئيسية مثل الولايات المتحدة من هذه الصفقة، حتما ستكون له آثار سلبية، في أي مرحلة، وكيف وبأي شروط، يمكننا فقط محاولة التحليل، وهذا ما نفعله الآن.”

هذا وكانت جريدة “واشنطن بوست” قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم هذا الأسبوع إعلان إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب سيقدم قريبا إستراتيجية شاملة ضد إيران.