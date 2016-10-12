الرئاسة الروسية: على السلطات البريطانية ضمان أمن السفارة الروسية في لندن

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف السلطات البريطانية إلى العمل على ضمان أمن السفارة الروسية في لندن وذلك بعد دعوات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للتظاهر أمامها.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم.. “إن وزير الخارجية البريطاني مطلع بشكل جيد على اتفاقية فيينا حول التزامات بريطانيا بتحمل مسؤولية توفير أمن البعثات الدبلوماسية الروسية على أراضيها”.

من جهة أخرى اعتبر بيسكوف أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا حول ضلوعها في هجمات إلكترونية على مؤءسسات أمريكية عارية من الصحة.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا كانت وستظل متمسكة بضرورة مكافحة الإرهاب الإلكتروني والتعاون مع جميع الدول بما في ذلك مع الولايات المتحدة في هذا المجال لافتا إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيرد بشكل متناسب على روسيا هو موقف سلبي.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بالضلوع في هجمات إلكترونية على مؤسسات سياسية في الولايات المتحدة منها الحزب الديمقراطي.

وحول الأزمة في أوكرانيا أعلن بيسكوف أن الإعداد لإجراء لقاء مجموعة رباعية النورماندي مستمر مشيرا إلى أنه سيكون لدى القيادة الروسية إعلان نهائي حول هذا الموضوع.