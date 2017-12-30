الرئيسان الأسد وبوتين يتبادلان برقيات التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد

تبادل الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيات التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد، حيث أكد الرئيس الأسد في البرقية أن مواقف روسيا المشرفة في محاربة الإرهاب وتعزيز صمود الشعب السوري على مدى سنوات جاءت لتؤكد وتعزز علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين سورية و روسيا، معرباً عن أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد الرئيس بوتين في برقيته مواصلة روسيا وقوفها إلى جانب سورية للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، مشيراً إلى أن الانتصار على الإرهابيين وعودة الحياة الطبيعية إلى سورية في أسرع وقت ممكن، يخدم أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.