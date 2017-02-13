الرئيسان عون والسيسى: أهمية العمل المشترك في مكافحة الإرهاب ودعم الحل السياسي في سورية

أكد الرئيسان اللبنانى ميشال عون والمصرى عبد الفتاح السيسي على أهمية العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الحل السياسي للأزمة في سورية.

وقال عون في مؤتمر صحفي مشترك في ختام لقاء القمة والمحادثات الموسعة بين الجانبين “أن مصر يمكنها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب والعمل على إيجاد الحلول السياسية للأزمات الملحة في الوطن العربي وبالأخص في سورية”.

وأضاف عون..”أكدنا أن الأديان السماوية وما تحمله من تعاليم سامية هي براء من كل أشكال التعصب والتطرف والجنوح إلى الإرهاب وأن لا خلاص لبلدينا اللذين يفتخران بتنوعهما الديني ولعالمنا العربي من هذا الإجرام الإرهابي إلا بالتضامن الكامل في مواجهته لأن الإرهاب لا يميز بين دول وشعوب وأديان بل يتبع عقيدة القتل والتدمير وهي عقيدة منافية لمنطق الحياة ولثروة الحضارة الإنسانية”.

وتابع عون “أكدنا ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية بما يضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة والتأكيد على حق العودة ورفض التوطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

بدوره قال السيسي خلال المؤتمر الصحفي ..”تطرقنا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والأزمة في سورية ومشكلة اللاجئين التي يعانى منها لبنان إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية كما اتفقنا على ضرورة وقوف الدولتين معا ضد مخاطر الإرهاب”.

وأعرب السيسي عن حرص مصر على استقرار لبنان وتقدمه وسلامة أراضيه وقال إن .. “لبنان الآمن ضرورة للمنطقة ولسائر الدول العربية”.

وأبدى الرئيس المصرى استعداد مصر لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها للبنان على كل الصعد.

وكان عون أشار فى حديث لقناة (سى بى سى) المصرية عشية زيارته لمصر إلى أن زيارته للقاهرة تهدف لتبادل الرأى مع الرئيس المصري حول مختلف المواضيع التى تهم البلدين ومن بينها الأوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالإرهاب.