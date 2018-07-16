الرئيسة الكرواتية: يجب التحاور مع روسيا.. بدل عزلها

دعت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش إلى الحوار مع روسيا والكف عن محاولات عزلها.

كيتاروفيتش صرحت، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، بأنه من الضروري الحفاظ على الاتصالات والحوار الدائم مع الجانب الروسي بشأن قضايا التحديات الأمنية المشتركة، وعدم اللجوء إلى محاولات عزلها.

وأعربت عن أملها في أن يظهر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في قمتهما موقفا مسؤولا فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار في العالم والعلاقات عبر الأطلسي.

كما أكدت أن العلاقات بين موسكو وواشنطن لها أهمية قصوى في الوقت الحالي، بما في ذلك من وجهة نظر منع تكرار الصراع في منطقة البلقان.