الرئيسان الروسي والإيراني يبحثان نتائج سوتشي.. وتطوير صيغة أستانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني، في مكالمة هاتفية، عن استعدادهما لمواصلة العمل على تطوير صيغة أستانا للتسوية في سورية.

الكرملين ذكر، في بيان، أن الرئيسين بحثا فاعلية التعاون بين روسيا وإيران في إطار تطوير صيغة أستانا بشأن سورية، وأعربا عن استعدادهما لمزيد من العمل المنسق حول تطويرها.

كما لفت البيان إلى أن بوتين وروحاني تطرقا في حديثهما إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في سوتشي بتاريخ 30 كانون الثاني.

حيث أكد الطرفان أن القرارات المتخذة في المؤتمر تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لعملية التسوية السياسية للأزمة في سورية، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأنها تساهم بشكل كبير في استقرار الوضع في جميع أنحاء المنطقة.