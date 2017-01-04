الرئيس الأسد: الحرب الإرهابية زادت السوريين ثباتا

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قداسة الكاثوليكوس للأرمن الأرثوذكس لـ/بيت كيليكيا/ آرام الأول كيشيشيان والوفد المرافق له .

وأكد الرئيس الأسد أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ سنوات والتي تستهدف الشعب السوري بجميع انتماءاته وأطيافه فشلت في تحقيق واحد من أخطر أهدافها وهو ضرب وحدته وتجانسه لافتا إلى أن هذه الحرب زادت السوريين ثباتا وتصميما على التمسك بهويتهم وحضارتهم القائمة على التنوع والتعدد وهو ما شكل عنوانا لتاريخهم على مدى قرون خلت.

وخلال اللقاء قدم الكاثوليكوس كيشيشيان التهاني للرئيس الأسد والشعب السوري بتحرير مدينة حلب بعد سنوات من معاناتها جراء جرائم المجموعات الإرهابية معربا عن دعواته وأمنياته الصادقة بأن يتم تحرير جميع المناطق السورية من الإرهاب حتى يعود السلام والأمان إلى ربوع سورية في أقرب وقت.