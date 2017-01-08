الرئيس الأسد: الحرب سيئة لكنها الخيار الوحيد لتحرير الناس من الارهابيين

أكد الرئيس الأسد إن كلّ حرب تنطوي على دمار، وكلّ حرب تنطوي على القتل، ولذلك فكلّ حرب سيئة.. حتى لو كانت لسبب جيد أو نبيل وهو الدفاع عن وطنك، فهي تبقى سيئة. لهذا فهي ليست حلاً، لو كان هناك أي حل آخر.

وجاء ذلك خلال معرض رد السيد الرئيس بشار الأسد على سؤال حول “هل كان قصف شرق حلب هو الحل الوحيد لاستعادة السيطرة على المدينة” لعدة وسائل إعلام فرنسية ضمّت إذاعتي RTL و France info ، وقناة LCP، وموقع Boulevard Voltaire الالكتروني.

وفيما يلي السؤال كاملاً:

السؤال هو: كيف يُمكنك تحرير المدنيين في تلك المناطق من الإرهابيين؟ هل من الأفضل تركهم تحت سيطرتهم وقمعهم، وتركهم لقدر يحدده أولئك الإرهابيون بقطع الرؤوس، والقتل، وكلّ شيء في ظل عدم وجود دولة؟ هل هذا دور الدولة: أن تجلس وتراقب؟ عليك أن تحررهم، وهذا هو الثمن أحياناً. لكن في النهاية يتمّ تحرير الناس من الإرهابيين. هذا هو السؤال الآن: هل تحرروا أم لا؟ إذا كان الجواب بنعم، فإن هذا ما ينبغي أن نفعله.

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