الرئيس الأسد: تشكيل مجلس قومي يعكس ديناميكية فكر البعث دون التخلي عن مبادئه

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وفداً من القيادات القطرية العربية المشاركة في المؤتمر القومي الرابع عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي اختتم أعماله أمس، وتناول الحديث النتائج التي تمخضت عن المؤتمر، وخصوصاً تشكيل مجلس قومي يتكون من جميع مندوبي التنظيمات في الأقطار العربية..

وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن تشكيل مجلس قومي يعكس ديناميكية فكر البعث، الذي كان ولا يزال قادراً على التكيف حسب الظروف المحيطة به دون التخلي عن مبادئه، معتبراً أن هذا التحول الجذري بالصيغة التنظيمية، عبر هذا المجلس، يعكس قدرة البعث على تلبية متغيرات العصر، وبنفس الوقت، يكرس أهمية الفكر القومي ودور البعث في صد الهجمة التي استهدفت ضرب الشعور القومي العربي في محاولة لتقسيم الشعوب العربية حسب الانتماءات الطائفية والعرقية.