هنأ الرئيس بشار الأسد صمود أهالي حلب وانجازات الجيش العربي السوري وكل مواطن سوري وقف في وجه الإرهاب، وذلك بعد التطورات الميدانية الأخيرة في حلب وتطهيرها من الإرهاب.

وقال الرئيس الأسد في مقطع قصير بثته صفحة رئاسة الجمهورية على موقعي الفيسبوك وتويتر: “مع تحرير حلب أصبحنا نتحدث عن الوضع السوري والإقليمي بل والدولي على أساس قبل تحرير حلب وبعد تحرير حلب”.

وتابع الرئيس الأسد: “حلب تحوّل الزمن إلى تاريخ.. حلب تاريخ يرسم الآن وهو أكبر من كلمة مبروك”.

وأردف: “ما يحصل اليوم كتابة تاريخ بأيدي كل مواطن سوري”. وأضاف: “بداية كتابة هذا التاريخ منذ حوالي ست سنوات عندما بدأت الحرب على سورية”.