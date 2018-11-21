الرئيس الأسد لبطريرك السريان الكاثوليك: السوريون عازمون على إعادة إعمار بلدهم

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له.

الرئيس الأسد شكر للبطريرك يونان على موقفه الداعم للشعب السوري في مواجهة الإرهاب، وأكد أن السوريين لديهم العزيمة لإنهاء هذه الحرب وإعادة بناء بلدهم.

وأشار الرئيس الأسد إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه كل محب حقيقي للسوريين في مرحلة التعافي من الحرب وآثارها.

البطريرك يونان هنأ الرئيس الأسد بالانتصارات التي تحققت على الإرهاب الذي استهدف سورية خلال سنوات الحرب.

كما أعرب عن أمله بأن تستكمل مسيرة دحر الإرهاب وإعادة بناء سورية وفقا لما يستحقه الشعب السوري الذي قدم أغلى التضحيات دفاعا عن بلده.